İZMİT KÖRFEZ’İMİZ İZMİR KÖRFEZİ’NE AKIYOR !

Tribün yasağı son anda kalkınca taraftar sayımız olumsuz etkilendi. Göztepe taraftarının Kocaelispor taraftarının maça gelebilmesi için verdiği resmi dilekçe herkesi duygulandırdı. Bu dostça geçmesi beklenen maç öncesi provokatörler ise iş başında, dikkat etmek gerekiyor
KALEYE GÖKHAN DEĞİRMENCİ
Kocaelispor, maç öncesi gerilim yaşadığı Göztepe ile yarın kritik maça çıkıyor. Adeta 6 puanlık maçın sonucunu lider Eyüp de Bandırma da dikkatle bekliyor. Barış Alıcı’nın on birde yer alması beklenen maçta, formsuz Portekizli futbolcu Amaral’ın dinlendirilmesi bekleniyor. Kaleci Harun’un da moralinin bozuk olması sonucu, geçen yıl takımı şampiyon yapan Gökhan Değirmenci’nin memleketindeki bu maçta kaleyi devralacağı tahmin ediliyor.
ONBİR BELLİ GİBİ
Kocaelispor sahaya kalede Gökhan Değirmenci, savunmada kaptan sağ stoper Yusuf Abdioğlu, sol stoper Emir Ortakaya, sağ bek Oğuz Ceylan, sol bek Atila Turan, defansın önünde Yusuf Cihat Çelik, Yusuf Emre Gültekin, forvet arkasında Daniel Candeias, Barış Alıcı, sol forvet Giorgi Beridze, santrfor Douglas Tanke şeklinde çıkacak. Son ana kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, maç saatinde bu kadronun mücadele etmesi bekleniyor.
Maçın künyesi
GÖZTEPE-KOCAELİSPOR
İZMİR’DE YARIN HAVA
GÜNDÜZ: BULUTLU, 20 DERECE
AKŞAM: BULUTLU, RÜZGARLI, 25
SAAT:19.00
YAYIN: www.kocaeligazetesi.com.tr, Beinsports Max, TRT Spor,
GÖZTEPE
Mateusz Lis
Ogün Bayrak
Taha Altıkardeş
Atınç Nukan
Ümit Akdağ
Emre Gedik
Obinna Mamah
Yalçın Kayan
Ahmed Ildız
David Tijanic
Mame Diouf
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atil Turan
Yusuf Cihat Çelik
Emre Gültekin
Daniel Candeias
Barış Alıcı
Giorgi Beridze
Douglas Tanque
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR
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4
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4
7
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6
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11.HAFTANIN MAÇLARI:
03/11
20:00
04/11
13:30
04/11
16:00
04/11
19:00
05/11
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05/11
13:30
05/11
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05/11
19:00
06/11
20:00
10.HAFTANIN SONUÇLARI:
29/10
29/10
29/10
29/10
28/10
28/10
28/10
28/10
27/10
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.