03 Kas 2023 - 13:25- Spor G: 03 Kas 2023 - 14:47

İZMİT KÖRFEZ’İMİZ İZMİR KÖRFEZİ’NE AKIYOR !

Kocaelispor, haftalardır konuşulan maç öncesinde 20 otobüs taraftarla İzmir’e akın ediyor. Gürsel Aksel Stadı’nda lig ikincisi Göztepe ile üçüncü Kocaelispor arasındaki maç 19.00’da başlayacak, TRT ve Beinsport Max’tan naklen yayınlanacak

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
İZMİT KÖRFEZ’İMİZ İZMİR KÖRFEZİ’NE AKIYOR ! mask
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Tribün yasağı son anda kalkınca taraftar sayımız olumsuz etkilendi. Göztepe taraftarının Kocaelispor taraftarının maça gelebilmesi için verdiği resmi dilekçe herkesi duygulandırdı. Bu dostça geçmesi beklenen maç öncesi provokatörler ise iş başında, dikkat etmek gerekiyor

KALEYE GÖKHAN DEĞİRMENCİ

Kocaelispor, maç öncesi gerilim yaşadığı Göztepe ile yarın kritik maça çıkıyor. Adeta 6 puanlık maçın sonucunu lider Eyüp de Bandırma da dikkatle bekliyor. Barış Alıcı’nın on birde yer alması beklenen maçta, formsuz Portekizli futbolcu Amaral’ın dinlendirilmesi bekleniyor. Kaleci Harun’un da moralinin bozuk olması sonucu, geçen yıl takımı şampiyon yapan Gökhan Değirmenci’nin memleketindeki bu maçta kaleyi devralacağı tahmin ediliyor.

ONBİR BELLİ GİBİ

Kocaelispor sahaya kalede Gökhan Değirmenci, savunmada kaptan sağ stoper Yusuf Abdioğlu, sol stoper Emir Ortakaya, sağ bek Oğuz Ceylan, sol bek Atila Turan, defansın önünde Yusuf Cihat Çelik, Yusuf Emre Gültekin, forvet arkasında Daniel Candeias, Barış Alıcı, sol forvet Giorgi Beridze, santrfor Douglas Tanke şeklinde çıkacak. Son ana kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, maç saatinde bu kadronun mücadele etmesi bekleniyor.

Maçın künyesi

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR

İZMİR’DE YARIN HAVA

GÜNDÜZ: BULUTLU, 20 DERECE

AKŞAM: BULUTLU, RÜZGARLI, 25

SAAT:19.00

YAYIN: www.kocaeligazetesi.com.tr, Beinsports Max, TRT Spor,

GÖZTEPE

Mateusz Lis

Ogün Bayrak

Taha Altıkardeş

Atınç Nukan

Ümit Akdağ

Emre Gedik

Obinna Mamah

Yalçın Kayan

Ahmed Ildız

David Tijanic

Mame Diouf

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atil Turan

Yusuf Cihat Çelik

Emre Gültekin

Daniel Candeias

Barış Alıcı

Giorgi Beridze

Douglas Tanque

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

10

8

0

2

22

7

+15

24

2

Göztepe

10

6

2

2

11

4

+7

20

3

KOCAELİSPOR

10

6

2

2

17

11

+6

20

4

Bandırmaspor

10

5

4

1

13

6

+7

19

5

Gençlerbirliği

10

5

3

2

14

12

+2

18

6

Bodrumspor

10

5

2

3

13

9

+4

17

7

Sakaryaspor

10

4

3

3

10

9

+1

15

8

Manisa FK

10

3

5

2

14

9

+5

14

9

Çorum FK

10

4

2

4

14

11

+3

14

10

Keçiörengücü

10

4

2

4

7

8

-1

14

11

Erzurumspor FK

10

3

4

3

9

6

+3

13

12

Adanaspor

10

4

0

6

10

12

-2

12

13

Boluspor

10

3

3

4

7

10

-3

12

14

Şanlıurfaspor

10

2

4

4

7

13

-6

10

15

Ümraniyespor

10

2

2

6

8

16

-8

8

16

Tuzlaspor

10

2

1

7

7

20

-13

7

17

Giresunspor

10

1

3

6

6

13

-7

6

18

Altay

10

1

2

7

6

19

-13

5

11.HAFTANIN MAÇLARI:

03/11

20:00

Sakaryaspor

-

Şanlıurfa

04/11

13:30

Çorum FK

-

Keçiörengücü

04/11

16:00

Gençlerbirliği

-

Boluspor

04/11

19:00

GÖZTEPE

-

KOCAELİSPOR

05/11

13:30

Bandırmaspor

-

Altay

05/11

13:30

Bodrumspor

-

Manisa FK

05/11

16:00

Giresunspor

-

Erzurum FK

05/11

19:00

Eyüpspor

-

Adanaspor

06/11

20:00

Ümraniyespor

-

Tuzlaspor

10.HAFTANIN SONUÇLARI:

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03 Kas 2023 - 13:25 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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