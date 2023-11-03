PTT BU ÜRÜNLERİ SATIYOR

Remalarda ve dizilerde kadınların cinsel sömürü olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkan, kız ve erkeklerin yan yana okulda okumasına karşı olanların ittifakındaki hükümet, bakalım PTT’nin satış reklamlarına ne diyecek?..
Buyurun…
Şu anda sosyal medyada nereyi açarsanız açın, hangi TV kanalının düğmesine basarsanız basın, bu nekalar karşınıza çıkıyor…
Evet devlet transparan kıyafetli ve iç giyim kıyafetli kadınlarla tanım ve satış yapıyor…
Hüdapar ne der ?..
YRP ne der?..
En başında da AK Partililer ne der ?..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Efexor - saçmalamışsın.
İzmitli - bi b.k demezler ...paranın nereden geleceği önemli değil onlara...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.