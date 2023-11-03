PTT BU ÜRÜNLERİ SATIYOR

Remalarda ve dizilerde kadınların cinsel sömürü olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkan, kız ve erkeklerin yan yana okulda okumasına karşı olanların ittifakındaki hükümet, bakalım PTT’nin satış reklamlarına ne diyecek?..

Buyurun…

Şu anda sosyal medyada nereyi açarsanız açın, hangi TV kanalının düğmesine basarsanız basın, bu nekalar karşınıza çıkıyor…

Evet devlet transparan kıyafetli ve iç giyim kıyafetli kadınlarla tanım ve satış yapıyor…

Hüdapar ne der ?..

YRP ne der?..

En başında da AK Partililer ne der ?..