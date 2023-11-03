03 Kas 2023 - 13:41- Gündem G: 03 Kas 2023 - 13:45

PTT BU ÜRÜNLERİ SATIYOR

183 yıl… 23 Ekim 1840’tan bu yana geçen süre… Yani haberleşmemizi sağlamak amacıyla kurulan, Kurtuluş Savaşı’nda en önemli istihbaratçı görevini üstlenen PTT, şimdilerde kargo hizmetinin yanı sıra PTT-AVM ile de hizmet ediyor.

Hakan Yağcıoğlu
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PTT BU ÜRÜNLERİ SATIYOR mask

Remalarda ve dizilerde kadınların cinsel sömürü olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkan, kız ve erkeklerin yan yana okulda okumasına karşı olanların ittifakındaki hükümet, bakalım PTT’nin satış reklamlarına ne diyecek?..

Buyurun…

Şu anda sosyal medyada nereyi açarsanız açın, hangi TV kanalının düğmesine basarsanız basın, bu nekalar karşınıza çıkıyor…

Evet devlet transparan kıyafetli ve iç giyim kıyafetli kadınlarla tanım ve satış yapıyor…

Hüdapar ne der ?..

YRP ne der?..

En başında da AK Partililer ne der ?..

03 Kas 2023 - 13:41 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

İzmitli - bi b.k demezler ...paranın nereden geleceği önemli değil onlara...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Kasım 13:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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