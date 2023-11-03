Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak. Ata’mızın vefatının 85’inci yılında kentimizdeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Atatürk’ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkı davetli.
03 Kas 2023 - 14:06- Gündem
Atatürk, 10 Kasım’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak
İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.