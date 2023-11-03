Atatürk, 10 Kasım’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak. Ata’mızın vefatının 85’inci yılında kentimizdeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Atatürk’ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkı davetli.