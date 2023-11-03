03 Kas 2023 - 14:06- Gündem

Atatürk, 10 Kasım’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacak

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Atatürk, 10 Kasım’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak mask

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak. Ata’mızın vefatının 85’inci yılında kentimizdeki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Atatürk’ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkı davetli.
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03 Kas 2023 - 14:06 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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