Kocaeli Devlet Hastanesinin karşısında uzun yıllar vatandaşlara hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarı, kapatıldığı için son aylarda bakımsız hale geldi. Çevresinin çöplüğe döndüğü laboratuvar, vatandaşların da tepkisine sebep oluyor. Alanda çöplerin ve tıbbi atıkların yanı sıra bazı evraklarda göze çarpıyor. Laboratuvarın önündeki bazı evraklarda vatandaşların kimlik numaraları bile görünüyor. Bir vatandaş, "Halk Sağlığı Laboratuvarı kapandı ama önü bu halde. Haftalardır böyle, bugün değil. Belgelerde TC kimlik numaraları görünüyor, çöpler dolu. Her yer çöp kaynıyor" diyerek alanı kayda aldı.
03 Kas 2023 - 14:08- Gündem
Halk Sağlığı Laboratuvarıydı, çöplük oldu
İzmit'te kapatılan Halk Sağlığı Laboratuvarının önü adeta çöplük oldu. İçler acısı halde bulunan laboratuvarın çevresinde çöplerin yanı sıra, vatandaşların kimlik bilgilerini içeren bazı evraklarda bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aslan Çoköper - Seddar emmi Yüksel’in kulağını çeker misin, ihi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.