03 Kas 2023 - 14:14- Spor

Kupadan elenen Gölcük ligde moral arayacak

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor,pazar günü(5 Kasım 2023) deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen temsilcimiz, ligde moral arayacak