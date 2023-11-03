03 Kas 2023 - 14:14- Spor G: 03 Kas 2023 - 15:00

Kupadan elenen Gölcük ligde moral arayacak

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor,pazar günü(5 Kasım 2023) deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen temsilcimiz, ligde moral arayacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kupadan elenen Gölcük ligde moral arayacak mask

DEPLASMANDA OYNAYACAK

Bölgesel Amatör ligin iddialı takımlarından Gölcükspor, pazar günü (5 Kasım 2023) deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Arnavutköy Belediyespor’a son dakikalarda yediği golle elenen temsilcimiz, ligde galibiyet alarak moral depolamak istiyor. Kırmızı Şimşeklerin yarın deplasmanda oynayacağı mücadele, saat 14.00’te Edirne, Saraçhane 1 nolu Sentetik Sahası’nda oynanacak. Karşılaşmayı, Hikmet Ayberk Han yönetecek.
# türkiye

03 Kas 2023 - 14:14 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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