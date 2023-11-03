Kupadan elenen Gölcük ligde moral arayacak

DEPLASMANDA OYNAYACAK
Bölgesel Amatör ligin iddialı takımlarından Gölcükspor, pazar günü (5 Kasım 2023) deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Arnavutköy Belediyespor’a son dakikalarda yediği golle elenen temsilcimiz, ligde galibiyet alarak moral depolamak istiyor. Kırmızı Şimşeklerin yarın deplasmanda oynayacağı mücadele, saat 14.00’te Edirne, Saraçhane 1 nolu Sentetik Sahası’nda oynanacak. Karşılaşmayı, Hikmet Ayberk Han yönetecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.