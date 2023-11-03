Kupa beyi Derince ligde galibiyeti arıyor

MORAL DEPOLADILAR

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, pazar Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi İnegölspor’u 2-1 mağlup edip tur atlayan temsilcimiz, ligde de galibiyet alıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Kupadaki galibiyetle moral depolayan sarı - lacivertliler, güçlü rakipleri karşısında 3 puanı arayacak. Karşılaşma pazar saat 13.00’te, Belediye Derince Doğal Çim Sahası’nda oynanacak. Karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.