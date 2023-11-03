Kupa beyi Derince ligde galibiyeti arıyor

MORAL DEPOLADILAR
TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, pazar Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi İnegölspor’u 2-1 mağlup edip tur atlayan temsilcimiz, ligde de galibiyet alıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Kupadaki galibiyetle moral depolayan sarı - lacivertliler, güçlü rakipleri karşısında 3 puanı arayacak. Karşılaşma pazar saat 13.00’te, Belediye Derince Doğal Çim Sahası’nda oynanacak. Karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.