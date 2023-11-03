03 Kas 2023 - 14:19- Spor G: 03 Kas 2023 - 15:00

Kupa beyi Derince ligde galibiyeti arıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda, İnegölspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sona erdiren Belediye Derincespor, ligde 24 Erzincan karşısında kazanıp, galibiyet serisi başlatmak istiyor

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Kupa beyi Derince ligde galibiyeti arıyor mask

MORAL DEPOLADILAR

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, pazar Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi İnegölspor’u 2-1 mağlup edip tur atlayan temsilcimiz, ligde de galibiyet alıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Kupadaki galibiyetle moral depolayan sarı - lacivertliler, güçlü rakipleri karşısında 3 puanı arayacak. Karşılaşma pazar saat 13.00’te, Belediye Derince Doğal Çim Sahası’nda oynanacak. Karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
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03 Kas 2023 - 14:19 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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