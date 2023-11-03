Vergi, Harç, Cezalar... BÜYÜK ZAM YOLDA!

Ekim ayı üretici enflasyonu verileri ile birlikte 2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.

TÜİK bugün üretici fiyatlarının ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 arttığını açıkladı.

Yeniden değerleme oranı da yüzde 58,46 olacak.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, geçen ay uyarıda bulunmuş ve “Bu kadar yüksek yeniden değerleme oranı, vatandaşın MTV, emlak vergisi ve diğer vergi kalemleri ile harç ve trafik cezaları başta olmak üzeri diğer pek çok idari para cezası ve yüksek araç muayene ücretleri altında ezilmesi anlamına gelecektir” demişti.

Bingöl, “Yüksek YDO ile vergi ve cezaları yüksek oranda artırmak aynı zamanda 2023 yılının yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024 yılına sürüklemek veya bulaştırmak sonucunu da doğuracaktır” uyarısında bulunmuştu.

Bingöl’ün hesaplamasına göre, yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranı uygulanırsa, yurt dışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya, bir otomobil için araç muayene ücreti 1149,60 liradan 1821,66 liraya, en düşük radar cezası 951 liradan 1506,95 liraya yükselecek.

CUMHURBAŞKANININ BAZI VERGİLERDE YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanının bazı vergi kalemlerinde yeniden değerleme oranının altında veya üstünde oran belirleme yetkisi bulunduğunu hatırlatan Bingöl, “Ancak, özellikle cezalar açısından böyle bir yetki söz konusu değil. Araç muayene ücretlerinde ise bu yetkiyi beş yılda bir çok sınırlı olarak kullanabilmekte” demişti.

Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi bulunduğunu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında, genellikle kasım ayı içinde bir tebliğ ile ilgili yıl yeniden değerleme oranının ilan edildiğini belirtmişti.

‘KANUNİ DÜZENLEME ŞART’

Vergi ve vergi ile ilgili cezalarda Cumhurbaşkanına genelde geniş yetkiler verildiğini, maktu vergi tutarları konusunda örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi gibi alanlarda Cumhurbaşkanının geniş yetkileri olduğunu hatırlatan Bingöl, “Bu yetkiler kullanıldığı takdirde yüksek orandaki 2023 yılı yeniden değerleme oranı nedeniyle 2024 yılı vergi ve vergi kanunlarında yer alan cezaların artış oranı düşürülebilir” demişti.

Öte yandan, araç muayene ücretleri, trafik para cezaları ve daha pek çok idari para cezasında Cumhurbaşkanına verilmiş artırma veya eksiltme yetkisi bulunmadığını, bu nedenle, araç muayene ücreti ve para cezalarında muazzam artışlar söz konusu olacağını belirten Bingöl, “Bunu önlemenin tek yolu, konuya ilişkin olarak yaşanan olağanüstü ekonomik durumu dikkate alan bir kanuni düzenleme yapılmasıdır” demişti.

Kaynak: SÖZCÜ