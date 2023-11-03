03 Kas 2023 - 14:51- Asayiş

Gökşin Duman’ın babası Halil Duman hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Gökşin Duman’ın babası Halil Duman, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Gökşin Duman’ın babası Halil Duman hayatını kaybetti mask

İzmit ilçesinde Kabaoğlu Mahallesi Aktop Sokak'ta ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Gökşin Duman’ın babası Halil Duman, önceki gün Erenler Cedit Kent Konutları önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonrasında ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Halil Duman yoğun bakıma alındı.

CENAZESİ

İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 75 yaşındaki Halil Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitiren Halil Duman, bugün Üçtepeler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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03 Kas 2023 - 14:51 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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