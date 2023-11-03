KASIM AYINDA TÜKETEBİLECEĞİNİZ MEYVELER!

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Gıda intolerans testi yaptıranlar çok iyi bilirler. Bir sebze veya meyveye intolernasınız çıktı mı size 6 ay onu yememenizi önerirler. Zaten doğa, doğal işleyişinde bu sistemi kurmuş. Bunu da bozan yine insanoğlu.

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Her sabah kahvaltıda bir porsiyon mevsim meyvesi yiyoruz. Biz iki öğün besleniyoruz. İki öğün arasında meyve dahil hiçbir şey yemiyoruz. Meyveyi kahvaltının sonunda yiyoruz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; meyvelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor. Örneğin bizim yaşadığımız Datça’da Trabzon hurması bu yıl Ekim ayında çıktı. O nedenle sadece yaşadığınız yöreyi düşünerek listelere itiraz etmeyin. Ayrıca bu listeleri her ayın başında paylaşıyoruz; henüz çıkmamış ama ay sonuna doğru çıkacak meyveler de yer alıyor.

Kasım ayı meyveleri:

1- Elma

2- Ayva

3- Armut

4- Muz (yerli)

5- Mandalina

6- Portakal

7- Greyfurt

8- Nar

9- Trabzon hurması (cennet hurması)

10- Kivi

11- Muşmula

12- Zeytin

13- Avokado

14- Kestane

15- İğde

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan