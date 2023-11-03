03 Kas 2023 - 17:56- Asayiş G: 03 Kas 2023 - 17:58

Fenomen Banu Parlak’a dolandırıcılık gözaltısı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.
Fenomen Banu Parlak’a dolandırıcılık gözaltısı mask

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Parlak’ın aracı havalimanı girişinde yol kontrolünde  durduruldu. Gözaltına alınan Parlak’ın havalimanındaki adliyeye gönderildiği öğrenildi. Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.

Kaynak: sözcü
# banu parlak

03 Kas 2023 - 17:56 - Asayiş

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