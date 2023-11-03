Gebze'den bir dövüşçü, gangsta rapçi Massaka'ya meydan okudu!

Gebze'de bir spor salonunda antreman yapan dövüşçü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Doğan Yıldız, Almanya'da yaşan Türk asıllı gangsta rapçi Massaka'ya meydan okudu. Gebze'de bir spor salonunda çalışan ve bölgede geniş kesim tarafından tanınan Yıldız, daha önce de Savaş Cebeci ile sokak dövüşü yapan Kaan Kazgan'a meydan okumuştu. Massaka'ya instagram hesabından meydan okuyan Doğan Yıldız, Massaka tarafından belirlenen bir bölgeye çağırıldı. Ancak ikili arasında henüz fiziksel bir kavga yaşanmadı. Yıldız, Massaka'ya yönelik, "Gitsin Almanya'da gangstalık yapsın biz Türkiye'deyiz yüreği yetiyorsa cevap versin" ifadelerini kullandı.

MASSAKA KİMDİR?

Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka (diğer mahlasları: Murdoc veya Massaka36[2]) (d. 25 Ekim 1984; Kreuzberg), Türk rapçi ve söz yazarı. Türkiye'de gangsta rap'in öncülerinden biri olarak kabul edilen İlhan, kişisel şarkıları ve albümleri dışında aynı anda birçok rapçiye yer verdiği "Katliam" adındaki bir şarkı serisinin de baş sanatçısıdır. Snoop Dogg ile birlikte yayımlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

Massaka Nereli?

Ailesi Trabzon ilinden olan Massaka, Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde doğmuştur. Gençlik yılları oradaki birçok gurbetçi çocuğu gibi sokaklarda geçmiştir. İlerleyen yıllarda 36 Boys çetesinin bir üyesi olan Massaka, neo-Naziler ile kavga ederken rap müzik ile tanışmış, daha sonra da kendi parçalarını yazmaya başlamıştır. Killa Hakan, Monstar361, ve diğer kendisi gibi rap müzik ile ilgilenen çete arkadaşları ile birlikte düet yapmıştır. Yaşamını hâlâ Berlin'de sürdürmektedir.