Kocaeli'de yol üstü parklanmada yeni ücret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Ekim tarihinde yapılan oturumunda alınan 514 sayılı kararla Kocaeli genelinde Belde A.Ş. tarafından işletilen yol üstü parklanmalarda tarife değişikliğine gidildi. Buna göre, binek araçlarda 1 saate kadar olan parklanma İzmit için 7 TL’den 13 TL’ye Gebze için 6 TL’den 11 TL’ye Derince, Körfez ve Karamürsel içinse 5 TL’den 9 TL’ye yükseldi. Bu yıldan itibaren ilk kez motosikletler için de parklanma ücreti alınmasına karar verildi. Yeni ücret tarifesi 6 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Yol üstü parklanmalarda en son tarife değişikliği UKOME kararıyla 22 Aralık 2021 tarihinde yani 2 yıl önce alınmıştı.

İlk 15 dakika ücretsiz

Belde A.Ş. tarafından İzmit, Gebze, Derince, Körfez ve Karamürsel’de işletilen yol üstü parklanmalarda ilk 15 dakikaya kadar ücret alınmayacak. 3 saatten sonra devam eden parklanmalarda ise her saat için 1 saatlik ücret tarifesi uygulanacak. Karamürsel İlhan Çınar Alanındaki binek araçlar için günlük 15 TL, motosikletliler için günlük 10 TL sabit ücret uygulanacak. Gazi ve şehit yakınları yol üstü parklanmalardan 3 saate kadar ücretsiz yararlanacak, süre aşımı ise ücrete tabi olacak.