Kocaeli'de yol üstü parklanmada yeni ücret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Ekim tarihinde yapılan oturumunda alınan 514 sayılı kararla Kocaeli genelinde Belde A.Ş. tarafından işletilen yol üstü parklanmalarda tarife değişikliğine gidildi. Buna göre, binek araçlarda 1 saate kadar olan parklanma İzmit için 7 TL’den 13 TL’ye Gebze için 6 TL’den 11 TL’ye Derince, Körfez ve Karamürsel içinse 5 TL’den 9 TL’ye yükseldi. Bu yıldan itibaren ilk kez motosikletler için de parklanma ücreti alınmasına karar verildi. Yeni ücret tarifesi 6 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Yol üstü parklanmalarda en son tarife değişikliği UKOME kararıyla 22 Aralık 2021 tarihinde yani 2 yıl önce alınmıştı.
İlk 15 dakika ücretsiz
Belde A.Ş. tarafından İzmit, Gebze, Derince, Körfez ve Karamürsel’de işletilen yol üstü parklanmalarda ilk 15 dakikaya kadar ücret alınmayacak. 3 saatten sonra devam eden parklanmalarda ise her saat için 1 saatlik ücret tarifesi uygulanacak. Karamürsel İlhan Çınar Alanındaki binek araçlar için günlük 15 TL, motosikletliler için günlük 10 TL sabit ücret uygulanacak. Gazi ve şehit yakınları yol üstü parklanmalardan 3 saate kadar ücretsiz yararlanacak, süre aşımı ise ücrete tabi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Söz - Yaya kaldırımları üzerine park eden araçlardan ve dükkanında bütün malını kaldırıma çıkaran esnaftanda para alınsın belediye kazansın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.