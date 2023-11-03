Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Cumartesi günü Kocaeli'de yaşanan iş kazalarına dair basın açıklamasında bulunacak. Saat 15.00'te İzmit Yürüyüş Yolu Belediye İş Hanı önünde gerçekleştirilecek ve son dönemde ülkede ve Kocaeli'de yaşanan iş kazalarının, emekçi ölümlerinin verilerinin duyurulacağı basın açıklamasının başlığı 'AKP'li Yıllarda İş Cinayetleri Raporunu Açıklıyoruz' olarak duyuruldu.
03 Kas 2023 - 18:40- Gündem
İSİG Kocaeli'de AKP dönemindeki iş cinayetleri raporunu açıklayacak!
Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Cumartesi günü Kocaeli'de yaşanan iş kazalarına dair basın açıklamasında bulunacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.