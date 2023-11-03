İSİG Kocaeli'de AKP dönemindeki iş cinayetleri raporunu açıklayacak!

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Cumartesi günü Kocaeli'de yaşanan iş kazalarına dair basın açıklamasında bulunacak. Saat 15.00'te İzmit Yürüyüş Yolu Belediye İş Hanı önünde gerçekleştirilecek ve son dönemde ülkede ve Kocaeli'de yaşanan iş kazalarının, emekçi ölümlerinin verilerinin duyurulacağı basın açıklamasının başlığı 'AKP'li Yıllarda İş Cinayetleri Raporunu Açıklıyoruz' olarak duyuruldu.