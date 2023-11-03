Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.BAT sigara grubuna da zam geldi. Yeni fiyatlar yarından (4 Kasım 2023) itibaren geçerli olacak. Fiyat listesi ise şu şekilde:
DUNHILL DOUBLE BLUE 60 TL
KENT D LİNE BLUE, GREY 53 TL TL
KENT D RANGE BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG 53 TL
KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWITCH 53 TL
KENT BLUE, GREY, WHITE 55 TL
KENT SLIMS TÜM ÜRÜNLER 58 TL
ROTHMANS TÜM ÜRÜNLER 51 TL
TEKEL 2000 TÜM ÜRÜNLER 48 TL
TEKEL 2000 SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN KIRMIZI 50/100 40 TL /65 TL
TEKEL 2001 TÜM ÜRÜNLER 50 TL
VİCEROY TÜM ÜRÜNLER 52 TL
PALL MALL TÜM ÜRÜNLER 52 TL
MALTEPE &SAMSUN 52 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.