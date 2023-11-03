Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.BAT sigara grubuna da zam geldi. Yeni fiyatlar yarından (4 Kasım 2023) itibaren geçerli olacak. Fiyat listesi ise şu şekilde:

DUNHILL DOUBLE BLUE 60 TL

KENT D LİNE BLUE, GREY 53 TL TL

KENT D RANGE BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG 53 TL

KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWITCH 53 TL

KENT BLUE, GREY, WHITE 55 TL

KENT SLIMS TÜM ÜRÜNLER 58 TL

ROTHMANS TÜM ÜRÜNLER 51 TL

TEKEL 2000 TÜM ÜRÜNLER 48 TL

TEKEL 2000 SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN KIRMIZI 50/100 40 TL /65 TL

TEKEL 2001 TÜM ÜRÜNLER 50 TL

VİCEROY TÜM ÜRÜNLER 52 TL

PALL MALL TÜM ÜRÜNLER 52 TL

MALTEPE &SAMSUN 52 TL