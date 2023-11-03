Kocaeli Valiliği hafta sonu Kocaeli genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklarken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği noktasında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada; “Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına’nın 04.11.2023 Cumartesi günü 11.00 ile 05.11.2023 Pazar günü 04.00 saatleri arasında, Marmara’nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80- 100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” denildi.Kocaeli Valiliği açıklamanında devamında ; “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diyerek vatandaşları uyardı.
03 Kas 2023 - 18:50- Gündem Güncelleme: 03 Kas 2023 - 18:53
Kocaeli Valiliği uyardı! Fırtına geliyor!
Kocaeli Valiliği tarafından hafta sonu beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.