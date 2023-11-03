Kocaeli Valiliği uyardı! Fırtına geliyor!

Kocaeli Valiliği hafta sonu Kocaeli genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklarken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği noktasında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada; “Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına’nın 04.11.2023 Cumartesi günü 11.00 ile 05.11.2023 Pazar günü 04.00 saatleri arasında, Marmara’nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80- 100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” denildi.Kocaeli Valiliği açıklamanında devamında ; “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diyerek vatandaşları uyardı.