03 Kas 2023 - 18:50- Gündem G: 03 Kas 2023 - 18:53

Kocaeli Valiliği uyardı! Fırtına geliyor!

Kocaeli Valiliği tarafından hafta sonu beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı geldi.

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Kocaeli Valiliği uyardı! Fırtına geliyor! mask

Kocaeli Valiliği hafta sonu Kocaeli genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklarken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği noktasında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada; “Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına’nın 04.11.2023 Cumartesi günü 11.00 ile 05.11.2023 Pazar günü 04.00 saatleri arasında, Marmara’nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80- 100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” denildi.Kocaeli Valiliği açıklamanında devamında ; “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diyerek vatandaşları uyardı.
# Kocaeli Valiliği, fırtına, Hava, Hava durumu

03 Kas 2023 - 18:50 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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