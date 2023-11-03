İsrail ordusunun binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi’nden ayrılan ambulans konvoyunu vurduğu duyuruldu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail, ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var” açıklaması yaptı.Ambulansların Mısır’ın kontrolünde olan Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarken vurulduğu belirtildi.
03 Kas 2023 - 18:53- Dünya
İsrail, ambulans konvoyunu bombaladı
İsrail, Gazze’de ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.