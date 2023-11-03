03 Kas 2023 - 18:53- Dünya

İsrail, ambulans konvoyunu bombaladı

İsrail, Gazze’de ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
İsrail, ambulans konvoyunu bombaladı mask

İsrail ordusunun binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi’nden ayrılan ambulans konvoyunu vurduğu duyuruldu.Gazze'deki  Sağlık Bakanlığı, “İsrail, ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var” açıklaması yaptı.Ambulansların Mısır’ın kontrolünde olan Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarken vurulduğu belirtildi.
# İsrail, Filistin, Ambulans, sağlık

03 Kas 2023 - 18:53 - Dünya

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