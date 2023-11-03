İsrail, ambulans konvoyunu bombaladı

İsrail ordusunun binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi’nden ayrılan ambulans konvoyunu vurduğu duyuruldu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail, ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var” açıklaması yaptı.Ambulansların Mısır’ın kontrolünde olan Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarken vurulduğu belirtildi.