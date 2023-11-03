Olay dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite istikametinden şehir merkezine hareket halindeki 29 HO 1032 plakalı dolmuş içerisinde üniversite 1. sınıf öğrencisi A.B. ile lise öğrencisi O.A.C. arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında üniversite öğrencisi A.B. yanında bulunan bıçakla lise öğrencisi O.A.C.’yi baldırından bıçakladı.Olayda bıçakla baldırından yaralanan O.A.C., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Bıçaklamayı gerçekleştiren üniversite öğrencisi A.B. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın dolmuş içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Baldırından bıçaklanan O.A.C.’nin acı dolu bağırışları ve yolcuların panik anları kameralara yansıdı.
03 Kas 2023 - 18:55- Asayiş
Dolmuşta yan baktın kavgasında bir öğrenci bıçaklandı! Dehşet anları kamerada
Gümüşhane’de dolmuş içerisinde öğrenciler arasında çıkan kavgada lise öğrencisinin bıçaklandığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dolmuş içerisindeki yolcuların da panik anları kameralara yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.