Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 68 - Nesibe Aydın: 58

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Başak Altunbey 3, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Jessica Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Emma Cannon 13, Alaina Denise Coates 4
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 17-20 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 38-30 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 55-46 (İzmit Belediyespor lehine)
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.