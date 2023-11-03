Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen köy muhtarı görevden alındı

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca Z.K. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı Nihat Y. (69), görevinden alındı.
KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Z.K., 23 Ekim'de polise giderek annesini tanıdığı kırsal Mağaracık muhtarı Nihat Y.'nin kendisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası 'köy ağası' olarak da bilinen muhtar Nihat Y. gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Nihat Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Z.K. devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nihat Y.'nin bulunduğu odanın kapısında 24 saat polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.