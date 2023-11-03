03 Kas 2023 - 19:51- Asayiş

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen köy muhtarı görevden alındı

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı görevden alındı. Hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen muhtar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen köy muhtarı görevden alındı mask

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca Z.K. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı Nihat Y. (69), görevinden alındı.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Z.K., 23 Ekim'de polise giderek annesini tanıdığı kırsal Mağaracık muhtarı Nihat Y.'nin kendisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası 'köy ağası' olarak da bilinen muhtar Nihat Y. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Nihat Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Z.K. devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nihat Y.'nin bulunduğu odanın kapısında 24 saat polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.

# sağlık, oldu

03 Kas 2023 - 19:51 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.846.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL