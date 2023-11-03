03 Kas 2023 - 20:00- Spor

İzmit’in Perileri zirve takibini sürdürdü

İzmit’in Perileri sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

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İzmit’in Perileri zirve takibini sürdürdü mask
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk etti. İzmit’in Perileri, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Temsilcimiz bir sonraki maçında ise 16 Kasım tarihinde İlkem Yapı Tarsus Spor ile deplasmanda karşılacak.
# Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, İzmit Belediyespor

03 Kas 2023 - 20:00 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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