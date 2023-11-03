İzmit’in Perileri zirve takibini sürdürdü

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk etti. İzmit’in Perileri, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Temsilcimiz bir sonraki maçında ise 16 Kasım tarihinde İlkem Yapı Tarsus Spor ile deplasmanda karşılacak.