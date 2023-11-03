Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk etti. İzmit’in Perileri, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Temsilcimiz bir sonraki maçında ise 16 Kasım tarihinde İlkem Yapı Tarsus Spor ile deplasmanda karşılacak.
03 Kas 2023 - 20:00- Spor
İzmit’in Perileri zirve takibini sürdürdü
İzmit’in Perileri sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.