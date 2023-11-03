03 Kas 2023 - 20:01- Asayiş G: 03 Kas 2023 - 20:31

Çöp kamyonu sürücüsüne silahlı saldırı!

Başiskele ilçesinde çöp kamyonu sürücüsü, bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek iki bacağından silahla vuruldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çöp kamyonu sürücüsüne silahlı saldırı! mask

Olay, Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi Bahçecik Merkez mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 BB 328 plakalı çöp kamyonu sürücüsü S.K., kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların, iki bacağına isabet ettiği S.K. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çöp kamyonunda ve caddede incelemelerde bulundu. Çöp kamyonun etrafında 5 adet boş mermi kovanı olduğu görüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# silahlı saldırı, Belediye, Başiskele Belediyesi, Başiskele, sağlık

03 Kas 2023 - 20:01 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.846.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL