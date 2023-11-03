Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi ortaya çıktı

Cemal - Terbiyesizliğin bu kadarı. Bağış yapıyormuş. Ne bağışı ? Kimin parası bağışladığın helal ? Haram ? Diye birşey duydun mu ? 5 yıl önce kirası şu an 3500 tl lik bir evde otururken bu kadar gayrımenkul bu kadar araba , para, şatafat hangi helal iş ten kazandın anlatta tüm Türkiye kazansın zengin olsun . Ağzın çok bozuk nerde öğrettiler bu konuşmayı. 3500 tl lik oturduğun ev tam bir gariban mahallesi . Ordakiler burnu kaf dağında olmayan mülahim insanlar. Şu 5 yılda kazandığın parayı nasıl kazandığının tekniklerini anlatmayı unutma. Siz şımarıklıklarınızdan yakayı ele vermişiniz birde kendini saklayan para aklayanlar var. Gerçekleri anlatında sorguda polis onlarıda yakalasın. Ülke ekonomisine zarar veren kara para aklama olayını hangi vatan hainleri yapıyorsa Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem öteki dünyada cehennem ızdırabı yaşasınlar inşallah.