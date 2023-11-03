Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi ortaya çıktı

Haftalardır kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Dilan Polat gözaltındayken hesabından yapılan paylaşımlar Emniyet'i harekete geçirdi. Polat'ın hesabını kullanan kişinin asistanı olduğu öğrenildi.
KADIN ASİSTANI YAPMIŞ
Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, Dilan Polat gözaltına alınırken X hesabından da hakkındaki iddialara cevap veren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası harekete geçen Emniyet güçleri, hesabı kimin kullandığını tespit etti.
Yapılan incelemelerde hesaptan paylaşım yapan kişinin Dilan Polat'ın kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.
X HESABINDAN MERAL AKŞENER'E CEVAP VERİLMİŞTİ
Dilan Polat gözaltındayken X hesabından gazeteci Murat Ağırel'in meslektaşı Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verilerek "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" denilmişti.
Polat'ın hesabından daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında " Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar" sözlerine de cevap verilerek "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Cemal - Terbiyesizliğin bu kadarı. Bağış yapıyormuş. Ne bağışı ? Kimin parası bağışladığın helal ? Haram ? Diye birşey duydun mu ? 5 yıl önce kirası şu an 3500 tl lik bir evde otururken bu kadar gayrımenkul bu kadar araba , para, şatafat hangi helal iş ten kazandın anlatta tüm Türkiye kazansın zengin olsun . Ağzın çok bozuk nerde öğrettiler bu konuşmayı. 3500 tl lik oturduğun ev tam bir gariban mahallesi . Ordakiler burnu kaf dağında olmayan mülahim insanlar. Şu 5 yılda kazandığın parayı nasıl kazandığının tekniklerini anlatmayı unutma. Siz şımarıklıklarınızdan yakayı ele vermişiniz birde kendini saklayan para aklayanlar var. Gerçekleri anlatında sorguda polis onlarıda yakalasın. Ülke ekonomisine zarar veren kara para aklama olayını hangi vatan hainleri yapıyorsa Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem öteki dünyada cehennem ızdırabı yaşasınlar inşallah.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.