03 Kas 2023 - 21:46- Asayiş

Uyuşturucu tartışmasında arkadaşını döner bıçağı ile hastanelik etti

Samsun'da bir kişi, uyuşturucu madde kullanımı yüzünden tartıştığı arkadaşını döner bıçağıyla yaralayarak hastanelik etti.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu tartışmasında arkadaşını döner bıçağı ile hastanelik etti mask

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş.(38) ile arkadaşı E.Ş.(43) arasında uyuşturucu madde kullanımı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., döner bıçağıyla E.Ş.'yi başından, boynundan, sırtından, kolundan ve bacaklarından yaraladı. Ambulans Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı.

UYUŞTURUCU İÇME KONUSUNDAN TARTIŞMA ÇIKTI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ş. Samsun Adliyesine sevk edildi. K.Ş., aralarında uyuşturucu içme konusundan çıkan tartışmada olayın meydana geldiğini söyledi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
# eğitim, Ambulans

03 Kas 2023 - 21:46 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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