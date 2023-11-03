Uyuşturucu tartışmasında arkadaşını döner bıçağı ile hastanelik etti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş.(38) ile arkadaşı E.Ş.(43) arasında uyuşturucu madde kullanımı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., döner bıçağıyla E.Ş.'yi başından, boynundan, sırtından, kolundan ve bacaklarından yaraladı. Ambulans Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı.
UYUŞTURUCU İÇME KONUSUNDAN TARTIŞMA ÇIKTI
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ş. Samsun Adliyesine sevk edildi. K.Ş., aralarında uyuşturucu içme konusundan çıkan tartışmada olayın meydana geldiğini söyledi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.