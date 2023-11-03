03 Kas 2023 - 22:31- Asayiş

Yakın arkadaşını göğsünden bıçakladı

Körfez ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşını bacağından ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
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Yakın arkadaşını göğsünden bıçakladı mask

Körfez ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşını bacağından ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber sohbet ederek yürüyen Berkay Ö. (24) ve Mehmet F. (20) isimli iki arkadaş, bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre Berkay Ö., Mehmet F.'ye küfür etti. Bunun üzerine Mehmet F. Yanında taşıdığı bıçağı ile Berkay Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı. Çığlıkları duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berkay Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Berkay Ö.'nün yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerince Mehmet F. ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mehmet F., yapılan sorgusu sonrasında çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# sağlık, eğitim

03 Kas 2023 - 22:31 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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