Körfez'de AKP'li genç aday adayı!

Belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için aday adayı olmak isteyen isimler bir taraftan kent içi ve genel merkez düzeyinde çalışmalarını sıklaştırırken, diğer taraftan da başvurular için sürecin başlamasını bekliyorlar.

FERHAT SELVİ DE ADAY ADAYI OLACAK

Bu kapsamda Körfez ilçede yeni ve genç bir ismin Körfez Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı öğrenildi. İlçenin genç ve tanınmış simalarından olan, FS Müşavirlik ve Denetim firmasının sahibi olan genç iş insanı Ferhat Selvi’nin de başkanlık için aday adaylığı başvurusunda bulunacağı öğrenildi. Aslen Sivaslı olan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeliği de bulunan, aynı zamanda geçmişte Körfez ilçe ve il düzeyinde Öğrenci Meclisi başkanlıklarını başarı ile yerine getiren ve sonrasında iş hayatına atılan Selvi’nin aday adaylığının ilçede büyük sükse yaratabileceği belirtiliyor.

ÇAMLITEPE’DE İKAMET EDİYOR

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden Ferhat Selvi’nin sürecin başlamasının ardından resmi başvurusunu yapacağı ve genç bir düşünce ile yola çıkacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.