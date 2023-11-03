Mustafa Küpçü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 1988-89 dönemi İl Başkanı Mustafa Küpçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. "Kılıçdaroğlu'na son mektup" ismiyle paylaşılan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Kuşku yok ki, son seçimde elinizden geleni yaptınız! Ama çok da büyük yanlışlar yaptınız! Son seçim öncesi, 'Benim Cumhurbaşkanı Adayım başlıklı yazımda; 'CB adayı 60 yaşını geçmemeli, herhangi bir parti üyesi olmamalı, mümkünse Anayasa Hukukçusu olmalı' diye yazmıştım.Anayasa'nın değiştirilemez hükümlü değerlerine ve Atatürk Devrimlerine karşı olan, ülkemiz insanlarını 'hırçın ve ayrıştırıcı siyaset biçiminin ülkemizin geleceğini tehdit eden tavırlarına karşı, gerçek bir DEVLET ADAMI örneğini aday gösterseydiniz, bu ülkeye en büyük hizmeti yapmış olurdunuz. 'Parlamenter sistem'de böyle bir tercihle gelebilirdi! Ülkemiz, büyük bir felakete sürükleniyor! Tıpkı, Osmanlı'nın son dönemi gibi ağır bir DIŞ BORÇ yükü altındayız. Ülke ekonomi çöküş ve vatandaşlarımız ağır yoksulluk koşulları altındadır. Toplum ruh sağlığı bozulmuştur! Yeni bir umut ve heyecan en büyük ihtiyacımızdır. CHP, demokratik bir tüzüğe ve çağın koşullarına uygun bir PROGRAMA kavuşturulmalıdır. Partili üyeler yorgun ve küskündür! 'PARTİ İÇİ DEMOKRASİ' ilk hedef olmalıdır! Sizden, size yakışan bir tavır bekliyoruz; LÜTFEN, ADAY OLMAYIN! Ülke ve CHP tarihindeki saygın yerinizi tercih edin!"