03 Kas 2023 - 22:50- Gündem G: 03 Kas 2023 - 22:54

Antikkapı da boykot kararı aldı! İsrail menşeli ürün kullanmayacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Antikkapı A.Ş. İsrail ürünleri kullanmama kararı aldı.

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03 Kas 2023 - 22:50 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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