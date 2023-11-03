AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

U16
Derince GB: 5
Tütünçiftlikspor :0
Sağ:Sami Ayyıldız
U 14
Kartepe Fatih Sultan Mehmet: 2
Sarımeşe belediye:1
Sağlıkçı Şenol Akman
U14
Tavşancıl spor: 0
Gebze Balçıkköyü spor : 4
Sağlıkçı yok
Karamürselspor:6
G. Asarköy :1
U 14
Kullar spor: 0
Kullar 1975 spor: 3
Sağ Eren Korkmaz
U 14 K
DİLOVASI YILDIZLAR SPOR:5
DİLİSKELESİ SPOR:3
SAGLIKCI:YOK
U 14
Darıca Kale Bayramoğlu: 5
Gebze Balkan:1
Sağlıkçı yok
U14
Gebze Anibal spor:1
Çayırova Gümüş spor: 13
Sağ: Yusuf Kirenli
U14
Gölcük Gençlerbirliği: 7
Sekadoğanspor: 1
Sağ. Yok
U 16
Ars. Org. San.spor:0
Arslanbey Gb.spor:2
Sag. Onur Kılıç .
U14
Çayırova Fatih spor: 0
Darıca Birlik spor :5
Sağ yok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.