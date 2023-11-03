03 Kas 2023 - 23:15- Spor

AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli Amatör Futbol Liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR mask

U16

Derince GB: 5
Tütünçiftlikspor :0
Sağ:Sami Ayyıldız

U 14

Kartepe Fatih Sultan Mehmet: 2
Sarımeşe belediye:1
Sağlıkçı Şenol Akman

U14

Tavşancıl spor: 0
Gebze Balçıkköyü spor : 4
Sağlıkçı yok

Karamürselspor:6
G. Asarköy :1

U 14

Kullar spor: 0
Kullar 1975 spor: 3
Sağ Eren Korkmaz

U 14 K

DİLOVASI YILDIZLAR SPOR:5
DİLİSKELESİ SPOR:3
SAGLIKCI:YOK

U 14

Darıca Kale Bayramoğlu: 5
Gebze Balkan:1
Sağlıkçı yok

U14

Gebze Anibal spor:1
Çayırova Gümüş spor: 13

Sağ: Yusuf Kirenli

U14

Gölcük Gençlerbirliği: 7
Sekadoğanspor: 1
Sağ. Yok

U 16

Ars. Org. San.spor:0
Arslanbey Gb.spor:2
Sag. Onur Kılıç .

U14

Çayırova Fatih spor: 0
Darıca Birlik spor :5
Sağ yok
# Çayırova, Kartepe, Darıca

03 Kas 2023 - 23:15 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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