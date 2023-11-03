Emekli asker başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6402 sokakta ikamet eden 60 yaşındaki emekli asker Ayhan Güleç, başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Evine gelen kuryenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Güleç’in silahla başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay ile ilgili görgü şahitlerin ve kuryenin bilgisine başvuruldu. Güleç’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ekipler, Güleç’in intihar ettiği yönündeki ihtimaller üstüne dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.