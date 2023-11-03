Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şişe kolonya içen R.İ. (59) adlı şahıs fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yarı baygın vaziyette bulunan şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri civarda yaptıkları incelemede ise boş kolonya şişesi buldu.Zehirlenen şahsın tedavisi devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
03 Kas 2023 - 23:50- Asayiş
Kolonya içti, hastanelik oldu
Kolonya içti, hastanelik oldu Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kolonya içen bir kişi rahatsızlanarak hastanelik oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.