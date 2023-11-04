ABD üslerine peş peşe saldırılar

ABD ordusunun Haseke’deki Harab Cir Havaalanı’ndaki üssü ile Deyrizor’daki Ömer petrol sahasındaki üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığı bilinmezken, üslerin çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İran destekli gruplar, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA’larla saldırılar düzenliyor.İran devlet televizyonu, 19 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulmaması halinde bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.Görüntülü haberde, İsrail’in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye’deki milis güçlerle güneyden de Yemen’deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti. İran, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim’deki açıklamasında, İsrail- Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak’ta desteklediği milisler ve Yemen’deki Husileri “direniş güçleri” olarak adlandırıyor.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.