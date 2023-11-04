04 Kas 2023 - 11:34- Ekonomi

Bankacılık işlemlerinde yeni düzenleme

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı
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Bankacılık işlemlerinde yeni düzenleme mask

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.​​​ 
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04 Kas 2023 - 11:34 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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