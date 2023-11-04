81 ilde ‘Çengel’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Çengel’ operasyonunda 216 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

81 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜYLE 'ÇENGEL' OPERASYONU

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce ‘Çengel Operasyonu’ gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

Operasyon kapsamında; 30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması ve 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.

43 MİLYON LİRALIK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

25 adet yasadışı ‘kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi’ tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisler ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya “Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.