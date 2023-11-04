Hamas lideri Haniye’nin evi bombalandı

Hamas’ın medya kuruluşu Mescid-i Aksa Radyosu, İsrail’e ait SİHA’ların (silahlı insansız hava aracı) Hamas lideri İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini vurduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada Haniye’nin o sırada evde olmadığına vurgu yapıldı. 2019 yılından beri Türkiye ve Katar’da yaşayan Haniye’nin aile üyelerinin saldırı anında evde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.