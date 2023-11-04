TÜRK SAĞLIK-SEN: "ŞİDDET VE TEHDİT KABUL EDİLEMEZ"

Çeker yazılı açıklamada, “Mobbing, şiddet, kötü muamele ne yazık ki kamuda en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesidir. İdarecilerin çalışanlara uygulamış olduğu mobbingin yanında birde bazı kendini bilmez, çalışanların mesai arkadaşlarına mobbing, kötü muamele ve şiddet uygulaması, eziyet etmesi kabul edilemez bir durumdur.

TUTULAN TUTANAKTA İŞLEME ALINMADI

Kocaeli Devlet Hastanesi evde bakım biriminde yaşanan üzücü olaylar birimde görev yapan sağlık çalışanlarını canından bezdirmiştir. Geçmişte birimde görev yapan birim sorumlusu yaşanan olaylar hakkında birimin huzurunu bozan ve çalışma barışını sekteye uğratanlar hakkında tutanak düzenlediği ve birde sorunlar hakkında idareye dilekçe verdiği halde tutanak ile ilgili gerekli araştırma inceleme yapılmadığı tutulan tutanakta işleme alınmadığı üyemiz tarafından iddia edilmektedir.

SORUNLAR DERİNLEŞİYOR

İddia edilen konular ciddiyetle ele alınıp araştırılması gerekirken idare sorunların üstünü örtü ile örtmenin yolunu seçerek, sorunun derinleşerek, kronikleşmesine zemin hazırlamıştır. Yaşanan sorunların bertaraf edilmesi için idare gerekli iş ve işlemleri yapmayınca Birim Sorumlusu Dr. M.S.Y birimden zorunlu ayrılmak zorunda kalmıştır. Evde Bakım hizmetleri biriminde ise sorunlar katlanarak katmerli şekilde artmaya devam etmiştir.

GAYRİ RESMİ OLARAK NÖBET YAZMAKTA

Aynı birimde görev yapan Evde Bakım Teknikerleri S.G.A’ya, birim sorumlusu sağlık memuru O.Ö tarafından ve birimde görev yapan hemşire H.A tarafından usulsüz işlem baskı ve mobbing devam etmektedir. Konu ile ilgili evde bakım teknikerinin kuruma iki adet dilekçe ile müracaatı mevcuttur. Yataklı tedavi kuruluşlarında nöbeti kimlerin yazacağı belli iken birimle ilgisi olmayan Sağlık Bakanlığı Teşkilat yasasında, yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmenliğinde kadro ve görev tanımları bulunmayan polikliniklerden sorumlu M.Ç. evde bakım birimine gayri resmi olarak el yazısı ile nöbet yazmaktadır. Polikliniklerden sorumlu M.Ç’ye idarece unvan tahsis edilmiştir.

TEHDİT İLK DEĞİL

Evde bakım teknikeri S.G.A yaşadığı sorunlar hakkında idareye yapmış olduğu müracaat neticesinde hastane idaresi kendisi ile bir görüşme yaparak sorunu dinlemiştir. Görüşmeden sonra evde bakım birimi sorumlusu sağlık memuru O.Ö bir çok usulsüz işlemin yanında işi daha da ileri götürerek birimde kimsenin olmadığında evde bakım teknikeri S.G.A’yı tehdit etmeye kadar götürmüştür. Birim sorumlusu O.Ö çalışanı tehdit etmesi ilk değildir. Aynı birimde görev yapan M.T’yide tehdit etmiştir. Konu idareye intikal etmesine rağmen idare bu kişiyi sorumlu olarak tutmaya devam etmiştir.

GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Evde Bakım Biriminde görev yapan çalışanlar, görevlerini en iyi şekilde yapmak için gayret sarf ederken usulsüz işleme şiddete ve tehdide maruz kalan sağlık çalışanı evde bakım çalışanları olaylara sessiz kalmayarak sendikamızın yapmış olduğu hukuki destek ile haklarının korunması ve soruşturma açılması için idareye başvurularını yapmışlardır. Sağlık çalışanlarının onca sorunu varken birde çalışanların, çalışanlara yaptığı, yapılan usulsüzlüklere şiddete ve tehditte idarenin duyarsız kalması kabul edilemez. Yaşanan gelişmeler göstermiştir ki Kocaeli Devlet Hastanesinde yönetim boşluğu vardır. Sağlık Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz.