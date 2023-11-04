Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları arttı

Çocuklardaki hastalıklar okulların açılmasıyla birlikte artışa geçti. Uzmanlar hastalanan çocukların özellikle aktif bulaştırıcı dönemde okula gönderilmemesi için uyarıda bulunuyor.

Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soner Sarmaşık, okullarda artan enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verdi ve korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Hastalıklardaki artışın en büyük etkeninin, çocukların okullarda kalabalık şekilde bir arada bulunması olduğunu belirten Sarmaşık, çocukların aynı zamanda kendilerine bulaşmış hastalık etkenini eve de taşıdıklarını ve grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonların en sık havadan ve yüzeyden bulaştığını belirtti.

Hastalanan çocuğun özellikle aktif bulaştırıcı dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini belirten Dr. Sarmaşık, hasta çocuğun evde kalmasının diğer çocukların hastalıktan korunmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Dr. Sarmaşık, güçlü bağışıklık sistemi olan çocukların hastalanmadığına ya da hastalansa da hafif geçirdiğine dikkat çekti ve bağışıklığın güçlü olması için düzenli uyku, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam gibi kuralların hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

'RASTGELE VİTAMİN İÇİRİLMEMELİ'

Annelerin bağışıklığı güçlensin diye çocuklarına vitamin içirdiğine dikkat çeken Sarmaşık, "Oysa vitaminler rast gele içirilmemeli, zira bazı vitaminler yarardan çok zarar veriyor. O nedenle vitamin kullanmalı mı, hangi tip vitamine ihtiyacı var sorularının yanıtları için mutlaka bir uzmana başvurmalılar." dedi.

'İNCE VE KAT KAT GİYDİRİN'

Bu mevsimde çocukların ince ama kat kat giydirilmesi gerektiğini söyleyen Sarmaşık, "Böylece dış ortam ile vücut arasındaki sıcaklık farkı eşitleniyor. Aksi durumda çocuk terliyor” şeklinde konuştu.

'ELLERİNİ SIK SIK YIKAMALI'

Enfeksiyon etkenlerinin hava kadar el teması yoluyla da geçtiğini hatırlatan Dr. Soner Sarmaşık, çocukların el yıkamayı bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anne babalar, çocuklarına el yıkamayı sevdirerek öğretmeli. Yalnızca evde değil, okulda da sık sık ellerini yıkamalı. Ayrıca yıkarken geçiştirme şeklinde değil, yeterli su ve sabun kullanmayı öğretmek lazım” dedi.