04 Kas 2023 - 12:13- Asayiş G: 04 Kas 2023 - 12:16

Körfez’de tutuklanan imam serbest bırakıldı

Mil-Diyanet Sen, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Atatürk'e hakaret’ suçundan tutuklanan imam Metin Özcan’ın serbest bırakıldığını açıkladı

HABER MERKEZİ
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Körfez’de tutuklanan imam serbest bırakıldı mask

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde imamlık yapan Metin Özcan, bir mevlitte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetle birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı, alfabeler değiştirildi.  Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez  oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır." dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

İmamın yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşlar tepki gösterirken, gözaltına alınan imam Metin Özcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından imam Metin Özcan’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

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04 Kas 2023 - 12:13 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Cumhuriyet vatandaşı - yakında daha yüksek makama terfi ederse hiç şaşırmam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 12:54
01

Diyar - Bir bitmediniz ? Hep sizin yuvalarda yolsuzluk, hırsızlık ve çocuklara tecavüz oluyor. Birde kalkmış cumhuriyete saldırıyorsunuz.??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 12:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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