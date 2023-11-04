Körfez’de tutuklanan imam serbest bırakıldı

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde imamlık yapan Metin Özcan, bir mevlitte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetle birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı, alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır." dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

İmamın yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşlar tepki gösterirken, gözaltına alınan imam Metin Özcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından imam Metin Özcan’ın serbest bırakıldığını açıkladı.