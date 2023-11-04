Derince Belediyesine ait 6 adet işyeri kiraya verilecek

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1- Derince Belediyesinin mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen 6 (altı) adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre ‘‘ Açık Teklif Usulü’’ ile 3 (üç) yıllık ve 10 (on) yıllık kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.
2- Aşağıda İhale bilgileri verilen 6 (altı) yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden 15/11/2023 tarihinde karşısında yazılı saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhale edilecek 6 (altı) adet yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Sıra No
|Kiraya verilecek
Yerin Adres ve Mevkii
|Kullanım Alanı
|Kullanım Amacı
|Kira Süresi
|Ödeme Şekli
|Şartname Bedeli
|Muhammen Bedeli Aylık
(Kdv Hariç)
|Geçici Teminat
(%3)
|Saat
|1
|Yenikent (Sopalı) Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile İsmetpaşa Caddesi kesişiminde, 2130 parsel sayılı taşınmazın zemin katta yer alan soyunma odaları ile üstü kapalı Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri
|250m²
Kapalı
2050m²
Açık Alan
|Sosyal Tesis
|3 yıl
|Yıllık
peşin
|6.000,00-TL
+KDV
|6.480,00-TL
|10:30
|2
|Çınarlı Mahallesi, Melik Gazi Sokak üzeri, 2930 ada, 11 parsel nolu taşınmazın üzerinde yer alan taşınmazın Zemin Katında yer alan bağımsız bölüm ile üstü kapalı Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri
|Sosyal Tesis
|3 yıl
|Yıllık
peşin
|5.000,00-TL
+KDV
|5.400,00-TL
|10:35
|3
|Sırrıpaşa Mah. Çenedere Cad. üzerinde; 488 parsel nolu taşınmazda bulunan Sırrıpaşa Mahalle Konağı içerisinde zemin katta yer alan 150m² kullanım alanına sahip bağımsız bölüm ile bu bağımsız bölüme bağlı 489 parsel nolu taşınmaz üzerinde yer alan üstü açık Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri
|150m²
Kapalı,
878,87m²
Açık alan
|Sosyal Tesis
|3 yıl
|Aylık
peşin
|500.00 TL
|3.000,00-TL
+KDV
|3.240,00-TL
|10:40
|4
|Yavuz Sultan Mahallesi, Körfez Caddesi ve Erdağı Sokak kesişiminde bulunan 1232 ada, 40 parsel nolu taşınmazın üzerindeki D Plaza olarak tanımlanan taşınmazın C Blok 2. Katın tamamı (7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu bağımsız bölümler)
|577m²
Kapalı
Alan
|İş
Yeri
|10
yıl
|Aylık peşin
|500.00 TL
|13.500,00
TL+KDV
48.600,00 TL
|10:50
|5
|Yavuz Sultan Mahallesi, Körfez Caddesi ve Erdağı Sokak kesişiminde bulunan 1232 ada, 40 parsel nolu taşınmazın üzerindeki D Plaza olarak tanımlanan taşınmazın C Blok 3. Katın tamamı(13, 14, 15, 16, 17, 18 nolu bağımsız bölümler)
|577m²
Kapalı
Alan
|İş
Yeri
|10
yıl
|Aylık peşin
|500.00 TL
|13.500,00
TL+KDV
48.600,00 TL
|10:55
|6
|Çınarlı Mahallesi, Önder Caddesi ve 11. Sokak kesişimi bulunan 2689 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Mahalle Konağının Zemin Katında bulunan 40m² kullanım alanına sahip bağımsız bölüm
|40m²
Kapalı
Alan
|İş
Yeri
|3
yıl
|Aylık peşin
|500.00 TL
|3.500,00
TL+KDV
3.780,00 TL
|11:00
4- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
- Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge
- Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)
- Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
- Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
- Ticaret Sicil Gazetesi,
- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
- Katılımcı tarafından İmzalı Şartname,
Sosyal Tesisler için ayrıca;
- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) kayıtlı olduğuna dair belge,
- Spor Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak; en az dört branşta faaliyet gösterir olduğuna dair belge.
B) Diğer Şartlar
- Listede yer alan 1, 2 ve 3 sıra numaralı ihaleler için; kiralanan sosyal tesis Kapalı Çim Halı Saha olarak amatör spor faaliyetleri için kullanılacaktır.
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- İhale şartnamesi, Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine ücretsiz olarak verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.
- İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihaleden bir gün once 14/11/2023 Salı günü, saat 14:00’a kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak müdürlüğüne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.
- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
- 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.