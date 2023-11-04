04 Kas 2023 - 12:58- Spor

İzmit’in Perilerine YADEV’li öğrencilerden destek

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) eğitim gören öğrenciler ve aileleri İzmit’in Perilerini, Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü maçında yalnız bırakmadı

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İzmit’in Perilerine YADEV’li öğrencilerden destek mask
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Bu başarılı mücadelede İzmit’in Perilerini sevenleri yalnız bırakmıyor. Dün, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü maçında da İzmit’in Perilerinin özel misafirleri vardı. 

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) eğitim gören öğrenciler ve aileleri, bu önemli maçta İzmit’in Perilerinin yalnız bırakmadı. Yaptıkları tezahüratlarla sporcuları ateşleyen YADEV’li öğrenciler, maçın kazanılmasından dolayı da büyük mutluluk yaşadı. Maç sonunda öğrenciler ve aileleri, İzmit’in Perileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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04 Kas 2023 - 12:58 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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