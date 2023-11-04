İzmit’in Perilerine YADEV’li öğrencilerden destek

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Bu başarılı mücadelede İzmit’in Perilerini sevenleri yalnız bırakmıyor. Dün, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü maçında da İzmit’in Perilerinin özel misafirleri vardı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) eğitim gören öğrenciler ve aileleri, bu önemli maçta İzmit’in Perilerinin yalnız bırakmadı. Yaptıkları tezahüratlarla sporcuları ateşleyen YADEV’li öğrenciler, maçın kazanılmasından dolayı da büyük mutluluk yaşadı. Maç sonunda öğrenciler ve aileleri, İzmit’in Perileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.