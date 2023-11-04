"CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır"

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci günde; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Oy çokluğuyla Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

"HAYIRLI SONUÇLAR GETİRMESİNIİ DİLİYORUM"

Partimizin 38’inci Olağan Kurultay’ının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni kurultay başkanı olarak öneren, seçen, sayın genel başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınzla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.

"SEVGİYLE SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Genel başkanlarımız sayın İsmet İnönü, sayın Bülent Ecevit’i, sayın Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum. Çeşitli dönemlerde bizlere ldierlerlik eden değerli başkanlarımız, sayın Murat Karayalçın’ı, sayın Hikmet Çetin’i ve sayın Altan Öymen’i de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum.

Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi ileriyorum.

"BÜYÜK BİR GÜÇ VE MORAL VERECEK"

Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek.

Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenlebakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim."

Kaynak: CUMHURİYET