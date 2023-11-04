Kocaeli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım tarihinde saat 09.05’te il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz, alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri iki dakika süre ile çaldırılacaktır. Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 6 Kasım Pazartesi saat 10.00 itibariyle test amacıyla sirenler çaldırılacaktır" denildi.
04 Kas 2023 - 13:17- Gündem
10 Kasım için tüm sirenler test edilecek
Kocaeli Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle il genelinde pazartesi günü siren sistemlerinin test edileceğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.