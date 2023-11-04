İzmit Gündoğdu Mahallesi Kenan Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner’in eşi Hayriye Arguner (70) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Arguner’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
04 Kas 2023 - 14:10- Asayiş
Orhan Arguner’in acı günü
Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner’in eşi Hayriye Arguner vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.