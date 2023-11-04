04 Kas 2023 - 14:10- Asayiş

Orhan Arguner’in acı günü

Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner’in eşi Hayriye Arguner vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Orhan Arguner’in acı günü mask

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kenan Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner’in eşi Hayriye Arguner (70) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Arguner’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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04 Kas 2023 - 14:10 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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