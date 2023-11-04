Orhan Arguner’in acı günü

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kenan Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner’in eşi Hayriye Arguner (70) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hayriye Arguner’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.