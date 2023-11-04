04 Kas 2023 - 14:11- Asayiş

Jeoloji mühendisi kalbine yenildi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden 42 yaşındaki jeoloji mühendisi Korkut Barlas Arman, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Jeoloji mühendisi kalbine yenildi mask

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden jeoloji mühendisi Korkut Barlas Arman (42) geçirdiği kalp krizi sonuç yaşamını yitirdi. Bekar olan Arman’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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04 Kas 2023 - 14:11 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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