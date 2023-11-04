İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çözüm Sokak adresinde ikamet eden jeoloji mühendisi Korkut Barlas Arman (42) geçirdiği kalp krizi sonuç yaşamını yitirdi. Bekar olan Arman’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
04 Kas 2023 - 14:11- Asayiş
Jeoloji mühendisi kalbine yenildi
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden 42 yaşındaki jeoloji mühendisi Korkut Barlas Arman, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.