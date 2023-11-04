Çakar 'dan Kılıçdaroğlu'na destek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım’da düzenlenecek heyecanla beklenen 38. Olağan Kurultayı sabah saatlerinden itibaren başladı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen yarışta polemikler ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Bir yanda polemikler devam ederken diğer yanda ise adaylara destek açıklamaları devam ediyor. Bugün bir destek açıklaması da CHP İzmit eski ilçe Başkanı Hakan Çakar'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Çakar açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları vefalı olur'' ifadelerini kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartepeli - altlarımı ıslak koltu birakamiyo git amca torun sev
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.