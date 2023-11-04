04 Kas 2023 - 14:53- Siyaset G: 04 Kas 2023 - 14:56

Çakar 'dan Kılıçdaroğlu'na destek!

CHP İzmit eski ilçe Başkanı Hakan Çakar, kurultayda mevcut başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Çakar 'dan Kılıçdaroğlu'na destek! mask
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım’da düzenlenecek heyecanla beklenen 38. Olağan Kurultayı sabah saatlerinden itibaren başladı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen yarışta polemikler ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Bir yanda polemikler devam ederken diğer yanda ise adaylara destek açıklamaları devam ediyor. Bugün bir destek açıklaması da CHP İzmit eski ilçe Başkanı Hakan Çakar'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Çakar açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları vefalı olur'' ifadelerini kullandı
# Kemal Kılıçdaroğlu, chp, özgür özel, 38. Olağan Kurultayı, cumhuriyet, yol

04 Kas 2023 - 14:53 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
01

Kartepeli - altlarımı ıslak koltu birakamiyo git amca torun sev

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Kasım 17:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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