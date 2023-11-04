Çakar 'dan Kılıçdaroğlu'na destek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım’da düzenlenecek heyecanla beklenen 38. Olağan Kurultayı sabah saatlerinden itibaren başladı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen yarışta polemikler ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Bir yanda polemikler devam ederken diğer yanda ise adaylara destek açıklamaları devam ediyor. Bugün bir destek açıklaması da CHP İzmit eski ilçe Başkanı Hakan Çakar'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Çakar açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları vefalı olur'' ifadelerini kullandı