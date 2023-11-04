Dilan Polat Kocaeli'de yaşamış

Türkiye'nin konuştuğu, zengin yaşamlarını sosyal medya hesapları sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat cifti gündemden düşmüyor. Polat ailesinin 5 yıl önce İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yaşadıkları ortaya çıktı. Birden lüks villalara hızla yükselen ailenin hayat hikayesi de ortaya çıkıyor. Çiftin bir dönem Körfez ilçesinin Yarımca bölgesinde yaşadığı öğrenilirken Polat ailesinin Kocaeli’deki evleri ise merak ediliyor.