04 Kas 2023 - 15:16- Gündem

Dilan Polat Kocaeli'de yaşamış

Ultra lüks hayatları ile gündeme gelen Polat ailesinin geçmişi daha da dikkat çekerken Dilan Polat'ın geçmişte Körfez ilçesinde yaşadığı öğrenilirken evleri herkesin merak konusu oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Dilan Polat Kocaeli'de yaşamış mask

Türkiye'nin konuştuğu, zengin yaşamlarını sosyal medya hesapları sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat cifti gündemden düşmüyor. Polat ailesinin 5 yıl önce İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yaşadıkları ortaya çıktı. Birden lüks villalara hızla yükselen ailenin hayat hikayesi de ortaya çıkıyor. Çiftin bir dönem Körfez ilçesinin Yarımca bölgesinde yaşadığı öğrenilirken Polat ailesinin Kocaeli’deki evleri ise merak ediliyor.
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04 Kas 2023 - 15:16 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
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Ger 14 - BU ULKEDE DİLAN POLAT VE ESİ GİBİ YASAYAN O KADAR COK HARAMZEDE VARKİ BİRAKİN BU İSLERİ AKP YANDASLARİNİ İNCELEYİN BAKALİM.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 04 Kasım 17:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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