04 Kas 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G: 04 Kas 2023 - 20:02

DOMATES, SALATALIK, BİBER, PATLICAN VE KABAĞA YAZA KADAR ELVEDA... İŞTE KASIM AYI SEBZELERİ

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor.
DOMATES, SALATALIK, BİBER, PATLICAN VE KABAĞA YAZA KADAR ELVEDA... İŞTE KASIM AYI SEBZELERİ mask
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A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Sadece ilaç ve yapay gübre olsa yine iyi. Kışın yaz sebzesi yemek fıtrata aykırı. Yaz sebzesi yazın güneşin altında 40-50 derecede yetiştiği için bizi güneşin olumsuz etkilerinden de koruyor. Kışın ise eksi derecelere yetişen sebze ve meyveler bize kış aylarında direnç sağlıyor.

Gıda intolerans testi yaptıranlar çok iyi bilirler. Bir sebze veya meyveye intolernasınız çıktı mı size 6 ay onu yememenizi önerirler. Zaten doğa, doğal işleyişinde bu sistemi kurmuş. Bunu da bozan yine insanoğlu.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor.

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz.

Kasım ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)
2- Brüksel lahanası
3- Pırasa
4- Ispanak
5- Karnabahar
6- Brokoli
7- Kereviz
8- Bal kabağı
9- Turp (beyaz, kırmızı, kara, alabaş)
10- Şalgam
11- Yer elması
12- Pancar
13- Havuç
14- Karalahana
15- Tatlı Patates
16- Karpuz turpu
17- Alabaş

Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz
2- Dereotu
3- Nane
4- Fesleğen / reyhan
5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
6- Taze soğan
7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
9- Pazı
10- Kuru soğan
11- Kuru sarımsak

Sağlıklı Yaşıyoruz®

İllüstrasyon: @bilgekeysan

# sağlıklı yaşıyoruz, okan çağlar, nurçin çağlar

04 Kas 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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