DOMATES, SALATALIK, BİBER, PATLICAN VE KABAĞA YAZA KADAR ELVEDA... İŞTE KASIM AYI SEBZELERİ

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

Sadece ilaç ve yapay gübre olsa yine iyi. Kışın yaz sebzesi yemek fıtrata aykırı. Yaz sebzesi yazın güneşin altında 40-50 derecede yetiştiği için bizi güneşin olumsuz etkilerinden de koruyor. Kışın ise eksi derecelere yetişen sebze ve meyveler bize kış aylarında direnç sağlıyor.

Gıda intolerans testi yaptıranlar çok iyi bilirler. Bir sebze veya meyveye intolernasınız çıktı mı size 6 ay onu yememenizi önerirler. Zaten doğa, doğal işleyişinde bu sistemi kurmuş. Bunu da bozan yine insanoğlu.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor.

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz.

Kasım ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Brüksel lahanası

3- Pırasa

4- Ispanak

5- Karnabahar

6- Brokoli

7- Kereviz

8- Bal kabağı

9- Turp (beyaz, kırmızı, kara, alabaş)

10- Şalgam

11- Yer elması

12- Pancar

13- Havuç

14- Karalahana

15- Tatlı Patates

16- Karpuz turpu

17- Alabaş

Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Kuru soğan

11- Kuru sarımsak

İllüstrasyon: @bilgekeysan