Kocaeli İtfaiyesi yaralı Flamingo'yu kurtardı  

Yangın, deprem ve afetlere hızlı bir şekilde müdahale ederek birçok canı kurtaran Kocaeli İtfaiyesi, insan dışındaki diğer tüm canlılarında yardımına koşuyor. İzmit Körfezinde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan sevimli Flamingo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
SUÜSTÜ KURTARMA EKİBİ HIZLICA ULAŞTI
Denizin ortasında bir Flamingo’nun mahsur kaldığı ihbarının alınmasından sonra Kocaeli İtfaiye Suüstü Kurtarma ekipleri, hızlıca Flamingo’nun bulunduğu alana ulaştı. Özenli bir çalışma ile zarar görmeden bota alınan sevimli Flamingo, kıyıya getirilerek hayvan koruma ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk muayenede Flamingonun kanadında yara olduğu tespit edildi. Sevimli Flamingo tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.