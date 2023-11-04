Kılıçdaroğlu, son kez aday!

Başak Kaya'nın haberine göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Kurultay’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

SON KEZ ADAYIM MESAJI

Sokrates’in bir sözü var: ‘Değişimin sırrı, tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil yeniyi inşa etmeye odaklanmanızdır.’ Bizim değişimden anladığımız budur, yeniyi inşa edeceğiz ve güçlü bir şekilde inşa edeceğiz, hukuksal altyapısını oluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimiz de hep beraber köklü bir yenilenmeye ve köklü bir değişime imza atmış olacağız. Çünkü hukuksal normu örgütümüz belirleyecek. Ve inşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım.

Benim tek isteğim halkımın gönlünde bir taht kurmaktır başka bir şey değil. Herkes şunu söyleyebilmeli; ‘evet bu genel başkan çalıştı, evet bu genel başkan emek harcadı.’ Ben bunu istiyorum, başka bir şey istediğim yok. “