MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Van’da er Samet Bektaş’ın EYP patlaması sonucu şehit olduğu bildirildi.
MSB’nin açıklamasında “Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.