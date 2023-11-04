04 Kas 2023 - 17:26- Asayiş

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Van’da bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit mask

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Van’da er Samet Bektaş’ın EYP patlaması sonucu şehit olduğu bildirildi.

MSB’nin açıklamasında “Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: sözcü
# şehit, msb

04 Kas 2023 - 17:26 - Asayiş

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