İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hançer' yanıtı

Genel Başkanı'nın seçileceği 38. CHP Olağan Kurultay sürüyor. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurultayda, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışıyor. Eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan çekildi.

Öztürk, Kurultay'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Lideri Akşener'e yönelik "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi!" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış”